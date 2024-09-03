CAS аннулировал результат российской бегуньи на Олимпийских играх 2012 года

Результаты Томашовой аннулированы с 21 июня 2012 по 3 января 2015 года со всеми последствиями в виде лишения наград, титулов и призовых, также она дисквалифицирована на 10 лет за допинг начиная с 3 сентября. В декабре 2021 года в результате перепроверки в допинг-пробах россиянки от 2012 года были обнаружены следы запрещенных анаболических стероидов.