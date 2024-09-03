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CAS аннулировал результат российской бегуньи на Олимпийских играх 2012 года

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Спортивный арбитражный суд (CAS) аннулировал результаты российской бегуньи Татьяны Томашовой в период с июня 2012 по январь 2015 года, в том числе показанные спортсменкой на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, где ей было присуждено серебро, сообщается в релизе на официальном сайте CAS.

Источник: Спорт РИА Новости

Результаты Томашовой аннулированы с 21 июня 2012 по 3 января 2015 года со всеми последствиями в виде лишения наград, титулов и призовых, также она дисквалифицирована на 10 лет за допинг начиная с 3 сентября. В декабре 2021 года в результате перепроверки в допинг-пробах россиянки от 2012 года были обнаружены следы запрещенных анаболических стероидов.

Томашова показала четвертый результат на Играх-2012 в беге на дистанции 1500 метров, но после дисквалификаций турецких легкоатлеток Аслы Алптекин и Гамзе Булут награды были перераспределены и россиянке досталось серебро.

В тексте решения также отмечается, что при рассмотрении дела было учтено, что это нарушение является вторым для Томашовой. Она была отстранена от соревнований незадолго до Олимпиады-2008 в Пекине из-за несовпадения ДНК в сданных в разное время пробах. Позднее спортсменка была дисквалифицирована, а ее результаты аннулированы.

Томашовой 49 лет, она также является серебряным призером Олимпийских игр 2004 года в Афинах и двукратной чемпионкой мира (2003 и 2005) на дистанции 1500 метров.