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Российский легкоатлет Андрей Вдовин выиграл золото Паралимпиады-2024 на дистанции 400 м

Российский атлет Андрей Вдовин завоевал золотую медаль Паралимпийских игр — 2024 в Париже (Франция) в беге на дистанции 400 м в классе Т37, в который входят спортсмены с нарушениями координации.

Источник: Getty Images

Вдовин стал двукратным паралимпийским чемпионом, в Токио-2020 он также победил на данной дистанции. В Париже-2024 россиянин выиграл бронзу на дистанции 100 м.

Андрей преодолел дистанцию с лучшим результатом сезона — 50,27. Серебряную медаль завоевал представитель Бразилии Бартоломеу да Силва Чавес (50,39). Бронзовая награда — у спортсмена из Туниса Амен Аллаха Тиссау (50,50).

Паралимпийские игры — 2024 проходят с 28 августа по 8 сентября в Париже. Всего в столицу Франции приехали 85 представителей России, они выступают под нейтральным флагом.