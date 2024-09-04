Россиянин Свиридов выиграл золото Паралимпиады в толкании ядра

В лучшей попытке Свиридов показал результат 17,18 метра, что стало новым мировым рекордом. Он стал двукратным чемпионом Паралимпийских игр. Серебряную медаль завоевал его соотечественник Алан Кокойты (16,27). Третьим стал казахстанец Дастан Мукашбеков (16,00).
В активе российских спортсменов на Паралимпиаде в Париже стало 47 медалей: 13 золотых, 17 серебряных и 17 бронзовых.
Паралимпийские игры будут продолжаться до 8 сентября. Международный паралимпийский комитет (IPC) допустил до соревнований 88 российских спортсменов в нейтральном статусе.