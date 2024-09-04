Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянин Свиридов выиграл золото Паралимпиады в толкании ядра

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Российский легкоатлет Владимир Свиридов стал победителем летних Паралимпийских игр 2024 года в Париже в толкании ядра в классе F36 среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Источник: Спорт РИА Новости

В лучшей попытке Свиридов показал результат 17,18 метра, что стало новым мировым рекордом. Он стал двукратным чемпионом Паралимпийских игр. Серебряную медаль завоевал его соотечественник Алан Кокойты (16,27). Третьим стал казахстанец Дастан Мукашбеков (16,00).

В активе российских спортсменов на Паралимпиаде в Париже стало 47 медалей: 13 золотых, 17 серебряных и 17 бронзовых.

Паралимпийские игры будут продолжаться до 8 сентября. Международный паралимпийский комитет (IPC) допустил до соревнований 88 российских спортсменов в нейтральном статусе.