Россияне завоевали серебро и бронзу Паралимпиады в беге на 200 метров

Двукратный чемпион Паралимпиады в Токио Сафронов преодолел дистанцию за 23,78 секунды, Калашян — за 23,88 секунды. Победил украинец Игорь Цветов (23,19).
Ранее в беге на 100 метров Сафронов стал бронзовым призером, а Калашян — серебряным.
На счету сборной России на Паралимпиаде в Париже стало 57 медалей: 16 золотых, 20 серебряных и 21 бронзовая.
Паралимпийские игры будут продолжаться до 8 сентября. Международный паралимпийский комитет (IPC) допустил до соревнований 88 российских спортсменов в нейтральном статусе.