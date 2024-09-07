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Россияне завоевали серебро и бронзу Паралимпиады в беге на 200 метров

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Россиянин Дмитрий Сафронов завоевал серебряную медаль летних Паралимпийских игр 2024 года в Париже в беге на 200 метров в классе T35 среди спортсменов с нарушением координации, Артем Калашян стал бронзовым призером.

Источник: Спорт РИА Новости

Двукратный чемпион Паралимпиады в Токио Сафронов преодолел дистанцию за 23,78 секунды, Калашян — за 23,88 секунды. Победил украинец Игорь Цветов (23,19).

Ранее в беге на 100 метров Сафронов стал бронзовым призером, а Калашян — серебряным.

На счету сборной России на Паралимпиаде в Париже стало 57 медалей: 16 золотых, 20 серебряных и 21 бронзовая.

Паралимпийские игры будут продолжаться до 8 сентября. Международный паралимпийский комитет (IPC) допустил до соревнований 88 российских спортсменов в нейтральном статусе.