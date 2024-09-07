Россияне завоевали серебро и бронзу Паралимпиады в беге на 200 метров

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Россиянин Дмитрий Сафронов завоевал серебряную медаль летних Паралимпийских игр 2024 года в Париже в беге на 200 метров в классе T35 среди спортсменов с нарушением координации, Артем Калашян стал бронзовым призером.