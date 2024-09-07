Россиянин Якушев выиграл золото Паралимпиады в прыжках в длину

Паралимпийские игры в Париже завершатся 8 сентября. Российским и белорусским паралимпийцам разрешено соревноваться только в нейтральном статусе, медали спортсменов не учитываются в общем зачете. На счету российских спортсменов 20 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовые награды.