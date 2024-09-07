Россиянин Якушев выиграл золото Паралимпиады в прыжках в длину

ПАРИЖ, 7 сентября. /ТАСС/. Российский легкоатлет Матвей Якушев стал победителем Паралимпийских игр в Париже в прыжках в длину.
Россиянин показал результат 7,51 м. Второе место занял представитель Малайзии Абдул Латиф Ромли (7,45). Тройку лучших замкнул колумбиец Джон Обандо Асприлья (7,38). Соревнования проходили в категории T20 — среди спортсменов с нарушением интеллекта.
В честь победы Якушева на церемонии награждения прозвучит гимн Международного паралимпийского комитета.
Паралимпийские игры в Париже завершатся 8 сентября. Российским и белорусским паралимпийцам разрешено соревноваться только в нейтральном статусе, медали спортсменов не учитываются в общем зачете. На счету российских спортсменов 20 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовые награды.