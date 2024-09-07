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Российские спортсмены завоевали четыре золота в десятый день Паралимпиады

Спортсмены из РФ завоевали четыре золота в десятый день Паралимпиады в Париже.

Источник: Reuters

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российские спортсмены завоевали четыре золотые, две серебряные и три бронзовые медли в десятый день Паралимпийских игр в Париже.

Чемпионами Паралимпиады стали легкоатлет Андрей Вдовин (бег на 200 метров в классе T37), пловец Роман Жданов (50 метров на спине в классе S4), легкоатлет Матвей Якушев (прыжки в длину в классе Т20), а также пловчиха Дарья Лукьяненко, которая победила на дистанции 100 метров вольным стилем в классе S11 с мировым рекордом.

Серебро завоевали пловчиха Виктория Ищиулова (100 м баттерфляем в классе S8) и легкоатлет Дмитрий Сафронов (бег на 200 м в классе T35).

Бронза у пловца Егора Ефросинина (50 м баттерфляем в категории S7), Маляк Алиевой в турнире по настольному теннису в классе WS6, а также легкоатлета Артема Калашяна (бег на 200 м в классе T35).

Всего на счету российских спортсменов 64 медали: 20 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовые.

Паралимпийские игры будут продолжаться до 8 сентября. Международный паралимпийский комитет (IPC) допустил до соревнований 88 российских спортсменов в нейтральном статусе.