Российские спортсмены завоевали четыре золота в десятый день Паралимпиады

Чемпионами Паралимпиады стали легкоатлет Андрей Вдовин (бег на 200 метров в классе T37), пловец Роман Жданов (50 метров на спине в классе S4), легкоатлет Матвей Якушев (прыжки в длину в классе Т20), а также пловчиха Дарья Лукьяненко, которая победила на дистанции 100 метров вольным стилем в классе S11 с мировым рекордом.