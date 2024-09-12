Citius Mag: Якоб Ингебригтсен может принять участие в Копенгагенском полумарафоне

Там отметили, что информация носит неофициальный характер. Предполагается, что бегун отправится в столицу Дании после финала Бриллиантовой лиги, которая состоится в Брюсселе 13 сентября. В то же время издание Friidrett1 в социальных сетях отметило, что в случае участия в полумарафоне Ингебригтсен может побить мировой рекорд на этой дистанции.