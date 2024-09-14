Арман Дюплантис одержал победу в финале Бриллиантовой лиги в прыжках с шестом

Дюплантису 24 года. Он также является двукратным чемпионом мира, трёхкратным чемпионом Европы. Помимо этого, на его счету серебро мирового первенства. Дюплантис выиграл соревнования в прыжках с шестом у мужчин на Олимпийских играх — 2024 в Париже. Для 24-летнего Дюплантиса это второе золото Игр, первое он завоевал в Токио-2020, взяв высоту 6,02 м.