Кто решит судьбу российского спорта. Один из вариантов — просто убийственный для нас

В Международном олимпийском комитете (МОК) грядут серьезные изменения. Томас Бах после 12 лет у власти уходит с поста главы организации.
Выборы нового босса МОК состоятся весной 2025 года в Греции.
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Фаворит на пост преемника — глава Международной федерации легкой атлетики (World Athletics) Себастьян Коу.
Для России это будет означать продление заточения внутри страны. Ведь именно из-за позиции Коу наши спортсмены много лет или не соревнуются на международных стартах совсем, или в максимально усеченном составе. На Олимпиаду в Париж Коу никого из легкоатлетов не пустил, хотя мог бы, потому что федерация (ВФЛА) разбанена с 2023-го.
Но у Коу возникли проблемы. В 2027 году он больше не будет главой World Athletics. Это значит, что престанет быть частью Олимпийского комитета. В этот же момент закончится и его президентский срок, если он победит.
Сейчас Коу 67 лет. Максимально член МОК может быть на своем кресле до 70 лет. Остаться по правилам позволительно еще на четыре года один раз, но за это нужно проголосовать руководству МОК. Если все сложится идеально, будет в Олимпийском комитете до 2030 года. В целом же президент МОК при условии соблюдения возрастных ограничений получает пост на 8 лет. Если затем побеждает при голосовании, то и еще на 4 года.
В общем, для Себастьяна все не так хорошо складывается, как казалось. Если только в МОК не пойдут на все возможные уступки, чтобы видеть его во главе организации. Вот только этого может не случиться, потому что на кресло во главе МОК, помимо Коу, есть еще ряд кандидатов.
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Вице-президент Международного союза современного пятиборья (UIPM) Хуан Антонио Самаранч-младший, сын Хуана Антонио Самаранча, возглавлявшего МОК 21 год (с 1980-го по 2001-й).
Он получил степень промышленного инжиниринга и делового администрирования. Работал финансовым аналитиком, на руководящих должностях в ряде компаний. Затем сосредоточился на современном пятиборье в Испании и на международном уровне.
64-летний Самаранч до сих пор является членом Национального олимпийского комитета Испании. С 2001 года он — член МОК. За это время поработал в различных комиссиях, был членом Координационной комиссии Игр в Турине-2006, Сочи-2014.
Самаранч имеет право быть переизбранным членом МОК до достижения 70 лет в 2029 году. Шанс продлить членство еще на четыре года есть до 2033 года.
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Президент Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лапартьян.
Инженер в области общестроительных работ. Имеет опыт работы в политике. Был мэром Сарзо, членом Генерального совета департамента Морбиан от кантона Сарзо, президентом Совета департамента Морбиан.
Очень тесно связан с велоспортом. Возглавлял федерацию в родной Франции, переизбирался на этот пост, создал велодром Сен-Кантен-ан-Ивелин. 51-летний функционер дорос до босса Европейского велосипедного союза (UEC), а затем и до Международного. В UCI был избран в 2017 году, а спустя четыре года переизбрался на новый срок.
В МОК работает по ряду направлений, а недавно стал председателем группы по связям с киберспортом.
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Глава Международной федерации лыжного спорта (FIS) Йохан Элиаш.
62-летний шведский бизнесмен до прихода в лыжи занимался реорганизациями компаний, был исполнительным директором фирмы по производству спортивных товаров. Также Элиаш большой защитник природы. Он создал фонд Rainforest Trust, стал соучредителем благотворительной организации Cool Earth и даже помогал правительству Великобритании в сохранении лесов и борьбе с изменением климата.
В FIS попал в 2021 году. Сказать, что при шведе лыжный спорт стал круче… Нет, все же нельзя.
Элиаш имеет право на переизбрание в качестве члена МОК до тех пор, пока остается президентом FIS и пока не достигнет предельного возраста 70 лет в 2032 году. Продлить после этого членство шведу могут до 2036 года.
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Иорданский принц Фейсал ибн Хусейн
Хуссейн имеет степень бакалавра в области электротехники и степень магистра менеджмента. Также есть лицензия пилота и опыт службы в армии.
В спорт борца и мотогонщика занесло в 2003 году, когда он был президентом Олимпийского комитета Иордании. В 2010-м Фейсал попал в МОК. Уже несколько лет 60-летний функционер находится в рабочей группе по предотвращению домогательств и злоупотреблений в спорте и также является заместителем председателя Комиссии по гендерному равенству, разнообразию и инклюзивности.
Имеет право быть переизбранным членом МОК до достижения 70-летнего возраста в 2033 году. Также правила хартии не исключают, что организация может предложить продлить возрастной ценз до 2037 года.
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Президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ.
65-летний функционер получил образование в области физической культуры. Работал тренером по гимнастике, преподавал, а затем ушел в кабинетную работу. Он — важная персона не только в японской гимнастике, но и мировой. Также приложил руку к организации Игр-2020 в Токио. Помимо работы в FIG Ватанабэ погружен и в другие вещи, связанные не с гимнастикой. Моринари является членом координационной комиссии Олимпиады в Лос-Анджелесе-2028, членом комиссий по гендерному равенству, разнообразию и инклюзивности, женщинам в спорте и так далее.
Японец завершает работу в FIG в 2024 году, но имеет право пойти на третий срок — до 2028-го. Что же касается возраста, может быть переизбран в МОК пока остается президентом FIG и пока не достигнет 70 лет в 2029 году. Продление работы еще на четыре года также возможно, но до 2033-го.
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Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри.
Пловчиха побеждала на Олимпийских играх и чемпионатах мира, представляя Зимбабве.
Она начала свою функционерскую карьеру с поста министра по делам молодежи, спорта, искусства и отдыха Зимбабве. Позже возглавила Комиссию спортсменов МОК, а в 2021 году стала членом организации. Бах доверил ей руководить координационными комиссиями Олимпийских игр 2032 года в Брисбене и юношеских Олимпийских игр 2026 года в Дакаре.
Ковентри была одной из немногих, кто поддержала возвращение россиян на международные старты.
И еще она — чуть ли не главная соперница Коу на предстоящих в марте 2025-го выборов. 41-летняя Ковентри может стать первой женщиной-президентом МОК, а также первой из Африки.
Автор: Виктория Дмитриева