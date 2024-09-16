Кто решит судьбу российского спорта. Один из вариантов — просто убийственный для нас

Сейчас Коу 67 лет. Максимально член МОК может быть на своем кресле до 70 лет. Остаться по правилам позволительно еще на четыре года один раз, но за это нужно проголосовать руководству МОК. Если все сложится идеально, будет в Олимпийском комитете до 2030 года. В целом же президент МОК при условии соблюдения возрастных ограничений получает пост на 8 лет. Если затем побеждает при голосовании, то и еще на 4 года.