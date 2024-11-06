Умерла бывшая мировая рекордсменка в беге на 400 м

«Мы глубоко расстроены известием о кончине Марис Чемберлен. Она была не только выдающейся спортсменкой, но и неизменным источником вдохновения и гордости для многих новозеландцев. Как единственная новозеландская олимпийская медалистка в легкой атлетике, Марис будут помнить не только за ее достижения на беговой дорожке, но и за ее скромность и теплоту», — заявил глава федерации Кэм Митчелл.