Умерла бывшая мировая рекордсменка в беге на 400 м

Призер Олимпийских игр 1964 года в беге на 800 м Марис Чемберлен скончалась в возрасте 88 лет. Об этом сообщается на сайте Федерации легкой атлетики Новой Зеландии.
Причина смерти не уточняется.
«Мы глубоко расстроены известием о кончине Марис Чемберлен. Она была не только выдающейся спортсменкой, но и неизменным источником вдохновения и гордости для многих новозеландцев. Как единственная новозеландская олимпийская медалистка в легкой атлетике, Марис будут помнить не только за ее достижения на беговой дорожке, но и за ее скромность и теплоту», — заявил глава федерации Кэм Митчелл.
Чемберлен на Играх в Токио завоевала бронзовую медаль. Также на ее счету было серебро Игр Содружества 1962 года на дистанции 880 ярдов.
Чемберлен была первой мировой рекордсменкой на дистанции 400 м с результатом в 57 секунд, показанным в 1957 году.