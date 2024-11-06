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Умерла бывшая мировая рекордсменка в беге на 400 м

Новозеландке Марис Чемберлен было 88 лет. В 1957 году она стала первой рекордсменкой мира на 400 м, на Олимпиаде-1964 Чемберлен завоевала бронзу на 800-метровке.

Источник: athletics.org.nz

Призер Олимпийских игр 1964 года в беге на 800 м Марис Чемберлен скончалась в возрасте 88 лет. Об этом сообщается на сайте Федерации легкой атлетики Новой Зеландии.

Причина смерти не уточняется.

«Мы глубоко расстроены известием о кончине Марис Чемберлен. Она была не только выдающейся спортсменкой, но и неизменным источником вдохновения и гордости для многих новозеландцев. Как единственная новозеландская олимпийская медалистка в легкой атлетике, Марис будут помнить не только за ее достижения на беговой дорожке, но и за ее скромность и теплоту», — заявил глава федерации Кэм Митчелл.

Чемберлен на Играх в Токио завоевала бронзовую медаль. Также на ее счету было серебро Игр Содружества 1962 года на дистанции 880 ярдов.

Чемберлен была первой мировой рекордсменкой на дистанции 400 м с результатом в 57 секунд, показанным в 1957 году.