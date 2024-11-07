Спортсмен пожизненно дисквалифицирован за селфи на марафоне. Дикая история в Нью-Йорке

«У меня нет оправданий, и точка, — признал свою вину Чой, который, несмотря на прохладную погоду, выступал в Нью-Йорке с голым торсом и в кепке, надетой козырьком назад. — В воскресенье я был эгоистом, когда мой брат и видеооператор следовали за мной по трассе на электробайках, и это имело серьезные последствия. Мы подвергли опасности других спортсменов, повлияли на людей, которые бежали на свой личный рекорд, и заблокировали участникам доступ к воде. Я вел себя так, словно Нью-Йоркский марафон проводился для меня одного. Прошу прощения у всех пострадавших. Такое больше не повторится. И хотя у меня есть возможность обжаловать запрет, делать этого я не буду».