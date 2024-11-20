«Молчал 50 лет из-за страха»: как ЦРУ вербовало советского чемпиона

Несколько часов спустя сотрудник ведомства показал Зиму фотографию незнакомого человека. «Кто это?» — спросил Дэвид. На снимке был советский прыгун в длину Игорь Тер-Ованесян, который тоже готовился выступить в Риме. Американская разведка поставила цель — завербовать его.
«За мной ЦРУ следило давно. Я же говорил по-английски, интересовался джазом и выглядел как типичный американский студент. Был парнем из хорошей семьи. Хотя им нужен был не столько я, сколько скандал на Олимпиаде. Чтобы кто-то из советских ребят попросил политического убежища», — признавался Тер-Ованесян много лет спустя в интервью «Спорт-Экспрессу».
«Холодная война» была в самом разгаре, и ЦРУ было готово на все ради громкой информационной победы на главном старте четырехлетия. Перед вылетом в Италию всем атлетам сборной США раздали книжки, в которых на русском языке описывалась жизнь в Америке. Из США создали рай за Земле, пытаясь таким образом хорошенько «обработать» коллег из Союза. Все ради одного — переезда за океан.
Американских спортсменов просили невзначай интересоваться, не устали ли наши атлеты жить в советской системе со строгими рамками, предлагая им «гораздо больше свободы в США». Некоторые же получили персональные задания от ЦРУ, одним из которых и стала вербовка Тер-Ованесяна.
«Даже не понимал, что это вербовка»
Зим разработал план. Он сдружился с одним из американских фотографов, который неплохо говорил на русском. Тот предложил Игорю сделать серию снимков для противостояния СССР и США. Так две сборные по легкой атлетике собрались вместе. Ребята начали вместе проводить время. То в ресторан сходят, то у бассейна посидят. Конечно, ребята из Америки создавали впечатление самых дружелюбных людей на свете.
«Мы в очередной раз сидели в ресторане и ели пиццу. И тут Дэвид не выдержал, спросив: “Игорь, ты же абсолютно нормальный парень. Как ты там живешь? Зачем тебе Советский Союз? Может, переедешь к нам в США?” Они прощупывали почву. Смотрели, как я буду реагировать. Сначала я даже не понимал, что это уже была вербовка», — говорил Тер-Ованесян.
Но Игоря в СССР все в целом устраивало. О переезде он не задумывался. И отвечал американцам: «Ты на вершине мира, если показываешь результаты». К Играм в Риме он подходил в отличной форме и рассчитывал на золото, но в итоге занял третье место. К тому же дома оставалась семья, переездом которой американцы почему-то не интересовались.
Тер-Ованесян вежливо отказывался от всех предложений. Игры подходили к концу, а желанного результата Зим так и не добился. Тогда американец пошел ва-банк.
«Игорь, у меня есть одна просьба. Прошу тебя встретиться с нашим человеком из ЦРУ. Просто разговор. Сделай это ради меня. Пойми, у меня задание, которое я должен выполнить. Умоляю, всего одна встреча», — сказал Зим.
Шокированный Тер-Ованесян ответил по-русски: «Ты охренел?» Он понял, что все это время вокруг него разворачивался детектив, исход которого мог повлиять на мировую историю.
Встретился с агентом ЦРУ и хранил тайну десятки лет
Тер-Ованесян вскоре пришел в себя. Ему было страшно, но любопытство перевешивало. Игорь ответил, что ни о каком переезде в Америку не может быть и речи, но на встречу согласился.
«Взял меня азарт, и мы поехали. Человек из ЦРУ был в ресторане, чуть ли не самом шикарном в Риме. Он был усатый, бородатый, говорил по-русски с плохим акцентом: “Я хочу говорить с вами один на один”. Тут я реально испугался и попросил Зима не уходить. И Дэвид не ушел. Тот, из ЦРУ, остался не у дел. Мы сидели, а я им про Олимпийские игры, про дружбу рассказывал. Четко давал понять, что не хочу никаких официальных предложений, разговоров. Нет никакого желания. И вся эта история свелась на нет», — вспоминал Тер-Ованесян в интервью «Российской газете».
Когда Игорь с Дэвидом вышли из ресторана, советскому атлету легче не стало. Он боялся, что если об этой встрече узнают в СССР, то его карьере конец. Он хранил тайну почти пятьдесят лет, не говоря об этой встрече даже родным.
Через несколько лет после Игр в Риме Тер-Ованесян прилетел в Нью-Йорк на соревнования. Там он снова встретил старого знакомого. Зим вновь заговорил про переезд, но Игорь сразу же пресек все разговоры. И больше с этой темой к нему не подходили.
В Советском Союзе так и не узнали о встрече Тер-Ованесяна с людьми из ЦРУ. После третьего места на Олимпиаде он выступал еще 12 лет, установив два мировых рекорда и завоевав еще одну бронзовую медаль на Играх в Токио-1964.
Сергей Погребняк