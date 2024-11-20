«Молчал 50 лет из-за страха»: как ЦРУ вербовало советского чемпиона

«Взял меня азарт, и мы поехали. Человек из ЦРУ был в ресторане, чуть ли не самом шикарном в Риме. Он был усатый, бородатый, говорил по-русски с плохим акцентом: “Я хочу говорить с вами один на один”. Тут я реально испугался и попросил Зима не уходить. И Дэвид не ушел. Тот, из ЦРУ, остался не у дел. Мы сидели, а я им про Олимпийские игры, про дружбу рассказывал. Четко давал понять, что не хочу никаких официальных предложений, разговоров. Нет никакого желания. И вся эта история свелась на нет», — вспоминал Тер-Ованесян в интервью «Российской газете».