«Сама ты предатель»: Вяльбе разозлила друзей Исинбаевой

«Я категорически не согласна с Леной. Считаю, что она тоже предатель Родины. Если ты решила представлять нашу страну в МОК, как, сидя в Испании, ты представляешь Россию, не зная, что происходит внутри страны? Это все популизм некий. “Я номинальный майор российской армии”. Какого хрена ты тогда раньше ходила погоны эти получала, стояла рядом с министром вооруженных сил, улыбалась? Наверняка какие-то получала дивиденды от этого. Что за бред-то? Просто скажи честно: “Да, я боюсь СВО, боюсь за своих детей”. Развернулась и уехала. Мне кажется, тогда бы к ней люди по-другому относились», — сказала Вяльбе.