«Сама ты предатель»: Вяльбе разозлила друзей Исинбаевой

Уехавшая из страны Елена Исинбаева молчит больше года, а обсуждение ее скандальных заявлений о России не утихает. Новую волну запустила Елена Вяльбе, которой жестко ответили «тяжеловесы». Кто и как бросил вызов главе российских лыжных гонок — в материале РИА Новости Спорт.
Бомбануло летом 2023 года. Испанские СМИ выяснили, что Исинбаева переехала на Канарские острова вместе с семьей. Получила вид на жительство и владеет элитной недвижимостью. После статьи El Digital Sur исчезнувшая из информационного пространства легкоатлетка решила вдруг высказаться. Причем не на русском, а на испанском языке.
Что было дальше — все помнят. Двукратная олимпийская чемпионка назвала имевшеемся у нее звание майора армии «номинальным». Заявила, что никогда не служила в Вооруженных силах России, хотя подписала контракт на пять лет в 2015 году. Она наговорила еще массу всего интересного, а главный посыл заключался в том, что спортсменка не связывает будущее с Россией. И вообще она «человек мира». Вероятно, главной целью этих слов было одно — сохранить место в Международном олимпийском комитете.
«Пусть закроет рот и живет в Испании»
Реакция последовала незамедлительно. Кто-то просто советовал ей быть аккуратнее в выражениях, а другие жестко раскритиковали чемпионку. Среди них была и Вяльбе.
«Ну, и слава богу, что она свалила отсюда с такими открытыми глазами. “Я с Бахом дотерла, а майор — это всё номинально”. Ребят, ну так нельзя. Сначала ты у президента на груди плачешь, а потом Родину предаешь. Надо как-то определиться, она уже немаленькая девочка. Она детей уже воспитывает своих», — подчеркнула Вяльбе в интервью РИА Новости.
Тренер российских лыжников заявила, что никогда не поймет выбор Исинбаевой.
«Не приму особенно из-за того, что она отреклась от ЦСКА. Для меня это еще более неприятно. А можно быть олимпийским чемпионом номинально? Тогда пускай закроет свой рот и живет в своей Испании, или где она там живет? И радуется жизни там теперь», — добавила Вяльбе.
Тогда слова главы ФЛГР получили огромную поддержку. С ней многие согласились, а кто был не согласен — старались личную позицию не афишировать. Ну, если только не брать в расчет комментатора Дмитрия Губерниева, для которого любое слово Вяльбе — как сигнал к нападению.
«Исинбаева — предатель»
На днях на Rutube-канале «Эмпатия Манучи» вышло очередное интервью с Еленой Валерьевной. Конечно, многие вопросы прозвучали уже даже не в пятый и не в десятый раз. Но Вяльбе — спикер такого уровня, что умеет удивить, отвечая на один и тот же вопрос. И вот опять тема Исинбаевой. Вяльбе не стесняется в выражениях.
«Я категорически не согласна с Леной. Считаю, что она тоже предатель Родины. Если ты решила представлять нашу страну в МОК, как, сидя в Испании, ты представляешь Россию, не зная, что происходит внутри страны? Это все популизм некий. “Я номинальный майор российской армии”. Какого хрена ты тогда раньше ходила погоны эти получала, стояла рядом с министром вооруженных сил, улыбалась? Наверняка какие-то получала дивиденды от этого. Что за бред-то? Просто скажи честно: “Да, я боюсь СВО, боюсь за своих детей”. Развернулась и уехала. Мне кажется, тогда бы к ней люди по-другому относились», — сказала Вяльбе.
Эти слова вызвали новую информационную волну. Даже шторм. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова искренне недоумевала.
«Я очень хорошо отношусь к Исинбаевой. Она прославила нашу родину. Кто ее называет предателем? Вяльбе? Не понимаю, что такого сделала Исинбаева. Что такого, что она живет в Испании? Разве русский человек не может там жить? Исинбаева не отказывалась от России. Не понимаю, почему наш человек не может жить там, где ему хорошо. У нас нет таких правил», — приводит слова Тарасовой Sport24.
Сам такой!
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов тоже пытался быть дипломатичным. Но в итоге скатился до «кто обзывается, тот сам так называется».
«Исинбаева просто ошиблась в своих высказываниях, я с ней общался. Она — мировая рекордсменка и олимпийская чемпионка, а ее обосрали те, кто не сделал ничего для российского спорта и экономики. Исинбаева в “Лужниках” установила рекорд, как первый полет Гагарина. Разве украинцы как-то оскорбляли Бубку? А мы постоянно ищем дерьмо. Тот, кто назвал Исинбаеву предателем, сам является предателем!» — цитирует Тихонова Sport24.
Ну, и, конечно же, не обошлось без Губерниева. Сначала он сравнил Вяльбе с героиней фильма «Служебный роман» и назвал дурой. На этом телеведущий не остановился и перешел на хамство в адрес всех россиян, кто согласен с Вяльбе. «Квасные бесы», — так Губерниев охарактеризовал своих противников.
Сергей Смышляев