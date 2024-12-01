World Athletics назвала лучших легкоатлетов года

Хассан также признана лучшей легкоатлеткой в дисциплинах, проводимых за пределами стадиона. На Играх в Париже она стала трехкратной олимпийской чемпионкой, завоевав золото в марафоне. Также на ее счету две победы на Олимпиаде в Токио (5000 и 10000 м). У мужчин в аналогичной категории победил другой чемпион парижских Игр в марафоне — эфиопец Тамират Тола.
Тебого стал лучшим легкоатлетом и в беговых дисциплинах. Ботсванец на прошедшей Олимпиаде завоевал золото в беге на 200 м и серебро в эстафете 4×400 м. У женщин в этой номинации победила четырехкратная олимпийская чемпионка Сидни Маклафлин-Леврон, выигравшая золото Игр в Париже в беге на 400 м с барьерами и эстафете 4×400 м.
В метательных и прыжковых дисциплинах лучшим у мужчин стал швед Арман Дюплантис, который в этом году трижды обновлял собственный мировой рекорд. 25 августа на этапе Бриллиантовой лиги в польском Хожуве он преодолел планку на высоте 6 метров 26 сантиметров. В Париже швед во второй раз стал олимпийским чемпионом, а ранее в третий раз выиграл золото чемпионата Европы. У женщин лучшей признана украинка Ярослава Магучих, которая впервые в карьере стала олимпийской чемпионкой, защитила титул чемпионки Европы, а также установила мировой рекорд в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Париже, взяв высоту в 2,10 метра.