World Athletics назвала лучших легкоатлетов года

В метательных и прыжковых дисциплинах лучшим у мужчин стал швед Арман Дюплантис, который в этом году трижды обновлял собственный мировой рекорд. 25 августа на этапе Бриллиантовой лиги в польском Хожуве он преодолел планку на высоте 6 метров 26 сантиметров. В Париже швед во второй раз стал олимпийским чемпионом, а ранее в третий раз выиграл золото чемпионата Европы. У женщин лучшей признана украинка Ярослава Магучих, которая впервые в карьере стала олимпийской чемпионкой, защитила титул чемпионки Европы, а также установила мировой рекорд в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Париже, взяв высоту в 2,10 метра.