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Чемпиону мира легкоатлету Шубенкову предлагали выступать за Израиль

Это произошло в 2012 году.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Российскому легкоатлету Сергею Шубенкову, выигравшему в 2015 году чемпионат мира в беге на 110 метров с барьерами, тремя годами ранее поступало предложение выступать за сборную Израиля, которое он счел несерьезным. Об этом он рассказал ТАСС.

«Это был 2012 год, еще перед Олимпиадой в Лондоне, когда я первый раз пробежал по рекорду России, — рассказал Шубенков. — Турнир проходил в каком-то французском городке, ко мне тогда подошел человек и сказал на блестящем русском языке, что в Израиле не хватает хороших легкоатлетов и очень просил перейти и выступать за эту страну. Но я такие подкаты всерьез не воспринимал и не воспринимаю. Так нормальные предложения не делаются, я считаю».

31 мая 2012 года во французском Эрувиле проходил легкоатлетический турнир, на котором Шубенков одержал победу, установив на тот момент личный рекорд (13,18 секунды).

В активе 33-летнего Шубенкова есть также две серебряные и одна бронзовая награда летних мировых первенств, он является двукратным чемпионом Европы в беге на 110 метров с барьерами, трехкратным победителем финалов Бриллиантовой лиги.