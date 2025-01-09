Чемпиону мира легкоатлету Шубенкову предлагали выступать за Израиль

«Это был 2012 год, еще перед Олимпиадой в Лондоне, когда я первый раз пробежал по рекорду России, — рассказал Шубенков. — Турнир проходил в каком-то французском городке, ко мне тогда подошел человек и сказал на блестящем русском языке, что в Израиле не хватает хороших легкоатлетов и очень просил перейти и выступать за эту страну. Но я такие подкаты всерьез не воспринимал и не воспринимаю. Так нормальные предложения не делаются, я считаю».