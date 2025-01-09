«Мой второй отец»: Исинбаева вернулась в Россию после скандала

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева приехала в Россию после громкого скандала и заявлений о России. Причиной возвращения легкоатлетки стала смерть тренера Евгения Трофима, которому она обязана всеми главными успехами в спорте.
«Каждая медаль — его заслуга»
Их совместный путь начался в 1997 году, когда Исинбаевой было 15. Именно Трофимов разглядел в гимнастке огромный потенциал. Да, Елена начинала карьеру в спортивной гимнастике, но высокий рост стал поводом для перехода в другой вид. Попав в золотые руки Трофимова, Исинбаева за несколько лет стала звездой мирового уровня.
«Он был тем, кто занимался работой честно, самоотверженно, креативно, глубоко веря в процесс и наш успех, даже тогда, когда все вокруг сомневались. Он помогал мне не только прыгать выше всех в мире, но и, самое главное, становиться сильной личностью. Он был для меня примером во всем. Каждый успех, каждая медаль — это была его заслуга», — подчеркнула Исинбаева.
В 2005 году случилось скандальное расставание тренера с уже олимпийской чемпионкой. Ходило немало слухов о причинах решения Исинбаевой. Но легкоатлетка объяснила, что ей просто «необходима новая мотивация». И не надо искать каких-то скандальных подтекстов. «Я долго думала, советовалась с родными, прежде чем сделать этот шаг», — отмечала Исинбаева. Тренировки под руководством Виталия Петрова (тренера Сергея Бубки) принесли ей второе олимпийское золото.
«За пять лет работы с другим специалистом 27-кратная рекордсменка мира использовала в основном лишь тот потенциал, который был заложен ранее», — рассказывал Трофимов.
Если Трофимова и задело то решение легкоатлетки, то виду он не подавал. И не раз высказывался о том, что теплота в их отношениях никуда не ушла. И когда Исинбаева в 2010 году попросилась обратно, отказывать любимице он не стал. И они вновь вместе отправились за медалями Олимпийских игр.
«Сейчас ко мне вернулся человек, дважды выигравший Олимпийские игры, — отмечал Трофимов в интервью “Советскому спорту”. — Но ощущение такое, что она никуда не уезжала. Взаимопонимание. Теплота. И, главное, годы все расставили на место: она поняла, что была не права. Но к этому была причастна косвенно: ее сподвигли другие. Они ей шептали, стояли за углом и ждали, когда она созреет для разговора. А она была не ведущей, а ведомой».
«Я сразу сказала, что хочу тренироваться снова с ним. А если он откажется, я уйду из спорта», — признавалась Исинбаева.
«Обложили и утопили»
На Играх в Лондоне она стала лишь третьей, но год спустя выиграла чемпионат мира в Москве. Дальше — новая цель. Олимпиада в Рио-де-Жанейро. Но туда Исинбаеву не допустила Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF). В Бразилию из российских легкоатлетов отправилась только прыгунья в длину Дарья Клишина, получившая индивидуальный допуск от международной федерации.
Казалось, что мир для Исинбаевой и Трофимова в тот момент просто рухнул.
«Нас просто обложили как волков и решили утопить. И у них это получилось. Похоронена работа, похоронен талант моей ученицы, похоронен талант многих членов сборной России, которые надеялись на здравый смысл. Я не представляю, как дальше жить», — чуть ли не со слезами признавался легендарный тренер.
Летом 2016 года Исинбаева объявила о завершении карьеры. О паузе в тренерской работе сообщил и Трофимов. Он не скрывал, что хотел бы вырастить «вторую Елену Исинбаеву». Но, как он и приговаривал, «человек предполагает, а бог располагает».
Третьего января 2025 года Трофимова не стало. Уход 80-летнего тренера стал огромной утратой для всей мировой легкой атлетики.
«Сегодня с огромной болью я сообщаю вам о смерти моего тренера, наставника и человека, который стал для меня вторым отцом, — Трофимова Евгения Васильевича», — заявила Исинбаева.
«Уход таких людей, которые выращивают чемпионов мира и Олимпийских игр, особенно в одном из самых элитных видов легкой атлетики — прыжках с шестом, для всех нас является большой потерей. Светлая память Евгению Васильевичу», — подчеркнул почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов.
Скандал и возвращение в Россию
К этому моменту Исинбаева погрязла в скандалах. В 2023 году стало известно, что она переехала с семьей жить на Канарские острова. Получила вид на жительство, а еще обзавелась элитной недвижимостью. После публикаций в испанских СМИ двукратная олимпийская чемпионка решила вдруг выступить с официальным заявлением. Но лучше бы этого не делала.
Исинбаева назвала имевшееся у нее звание майора вооруженных сил России «номинальным». Просто отреклась от ЦСКА. Подчеркнула, что она — «человек мира». Да и вообще, всеми доступными средствами показывала, что держится за место в МОК. А затем ее захлестнула война хейта. Эта тема поднималась снова и снова. Скандал не утихал больше года. Наверное, Евгений Васильевич Трофимов не раз пропускал через себя все происходившее.
Исинбаева, узнав о смерти тренера, все-таки вернулась в Россию, чтобы проводить его в последний путь.
Сергей Смышляев