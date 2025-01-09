«Мой второй отец»: Исинбаева вернулась в Россию после скандала

«Сейчас ко мне вернулся человек, дважды выигравший Олимпийские игры, — отмечал Трофимов в интервью “Советскому спорту”. — Но ощущение такое, что она никуда не уезжала. Взаимопонимание. Теплота. И, главное, годы все расставили на место: она поняла, что была не права. Но к этому была причастна косвенно: ее сподвигли другие. Они ей шептали, стояли за углом и ждали, когда она созреет для разговора. А она была не ведущей, а ведомой».