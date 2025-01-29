Умер старейший американский олимпийский чемпион по легкой атлетике

На летних Олимпийских играх-1956 в Мельбурне спортсмен завоевал золотую медаль в прыжках в длину, установив олимпийский рекорд 7,83 метра.
Белл был старейшим олимпийским чемпионом по легкой атлетике в США.
Бывший американский легкоатлет Грегори Белл ушел из жизни в возрасте 94 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации легкой атлетики США (USATF).
На летних Олимпийских играх-1956 в Мельбурне спортсмен завоевал золотую медаль в прыжках в длину, установив олимпийский рекорд 7,83 метра.
Белл был старейшим олимпийским чемпионом по легкой атлетике в США.