Ожидается, что дистанцию преодолеют порядка 12 тысяч спортсменов, некоторые из них побегут в составе команд. Главное условие для участников-роботов — наличие только двух ног, рост от 50 см до 2 м, а также ограниченные технические параметры, исключающие значительное неравенство сил.