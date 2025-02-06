Мастеркова отреагировала на сообщения о госпитализации

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова заявила на фоне слухов о госпитализации, что находится дома.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что экс-спортсменка была госпитализирована с агрессивной формой злокачественной опухоли мозга. Несколько дней назад в больнице ей ввели внутривенно противоопухолевые препараты, после чего отпустили домой.
«Друзья, я не знаю, кто это делает, для чего это. Я спокойный человек, никого не раздражаю. Опять пишут, что я в коме, еще где-то. Я дома. Не переживайте. Это бред. Утром позвонила подруга, спрашивает: “Бедная, что с тобой? Вчера на дне рождения гуляли, мороженое ели”. Что опять случилось, я не знаю. Заканчивайте уже! Я вас обнимаю, не обращайте внимания. Нет слов», — сказала Мастеркова в видео, опубликованном в Telegram-канале.
Мастерковой 57 лет. На Играх 1996 года в Атланте она завоевала золото в беге на дистанциях 800 и 1500 метров.