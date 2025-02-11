Легкоатлеток с высоким тестостероном могут приравнять к трансгендерам

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) планирует приравнять к трансгендерам спортсменок с высоким уровнем тестостерона, сообщает Ассошиэйтед Пресс.
Период консультаций по этому вопросу продлится с 10 февраля по 5 марта 2025 года, что является рекомендацией рабочей группы и было одобрено всемирным легкоатлетическим советом.
В 2023 году World Athletics утвердила решение о запрете трансгендерным спортсменам участвовать в соревнованиях с женщинами.
В июле 2023 года двукратная олимпийская чемпионка Кастер Семеня из ЮАР выиграла апелляцию в ЕСПЧ по делу о нарушении ее прав из-за запрета участия в соревнованиях легкоатлеток с повышенным уровнем тестостерона. Семеня завоевала золотые медали на Играх в Лондоне (2012) и Рио-де-Жанейро (2016), одержав победы на дистанции 800 метров.