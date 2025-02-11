Легкоатлеток с высоким тестостероном могут приравнять к трансгендерам

В июле 2023 года двукратная олимпийская чемпионка Кастер Семеня из ЮАР выиграла апелляцию в ЕСПЧ по делу о нарушении ее прав из-за запрета участия в соревнованиях легкоатлеток с повышенным уровнем тестостерона. Семеня завоевала золотые медали на Играх в Лондоне (2012) и Рио-де-Жанейро (2016), одержав победы на дистанции 800 метров.