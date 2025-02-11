Чемпиона России по легкой атлетике приговорили к 3,5 года колонии

Согласно информации на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики, Толстихин — участник чемпионатов России в соревнованиях по бегу на 1500 метров, чемпион Москвы 2013 года и победитель первенства страны в 2011 году в возрасте до 23 лет на этой дистанции.