Чемпиона России по легкой атлетике приговорили к 3,5 года колонии

«Приговором Мещанского районного суда города Москвы ранее судимый Толстихин Марк Игоревич признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных п. “в” ч. 2 ст. 158 УК РФ, ему окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — рассказал собеседник агентства.
Как ранее сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, полиция в начале февраля задержала на станции столичного метро 35-летнего Толстихина, объявленного в международный розыск за грабеж и кражу.
Согласно информации на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики, Толстихин — участник чемпионатов России в соревнованиях по бегу на 1500 метров, чемпион Москвы 2013 года и победитель первенства страны в 2011 году в возрасте до 23 лет на этой дистанции.