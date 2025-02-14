Еще одного медалиста Олимпиады в Токио поймали на допинге

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Серебряный призер домашних Олимпийских игр в Токио японец Коки Икэда дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается в официальном аккаунте независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU) в соцсети X.