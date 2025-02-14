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Еще одного медалиста Олимпиады в Токио поймали на допинге

Серебряный призер Игр в Токио ходок Икэда дисквалифицирован на 4 года за допинг.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Серебряный призер домашних Олимпийских игр в Токио японец Коки Икэда дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается в официальном аккаунте независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU) в соцсети X.

Срок дисквалификации 26-летнего атлета отсчитывается с 1 ноября 2024 года. Он наказан за использование запрещенного вещества или метода. Результаты Икэды аннулируются начиная с 20 июня 2023 года.

Икэда в 2021 году завоевал серебро на Играх в Токио в спортивной ходьбе на 20 км.