Еще одного медалиста Олимпиады в Токио поймали на допинге

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Серебряный призер домашних Олимпийских игр в Токио японец Коки Икэда дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается в официальном аккаунте независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU) в соцсети X.
Срок дисквалификации 26-летнего атлета отсчитывается с 1 ноября 2024 года. Он наказан за использование запрещенного вещества или метода. Результаты Икэды аннулируются начиная с 20 июня 2023 года.
Икэда в 2021 году завоевал серебро на Играх в Токио в спортивной ходьбе на 20 км.