«Было неприятно, что бегуны даже не вышли вперед». Первенство России по легкой атлетике выиграл… триатлет

Соревнования легкоатлетов, которые проходят в Санкт-Петербурге, неожиданно выиграл триатлет Роман Минеев, показавший на дистанции 3000 метров результат 8.02,07. Конечно, этот спортсмен тоже выполняет беговую работу, но, помимо этого, еще плавает и крутит велосипед, в отличие от своих соперников, которые специализируются исключительно в беге. О том, как стало возможно подобное — когда триатлет не просто бежит быстро, но обходит легкоатлетов на их территории, — «СЭ» рассказал тренер Романа Сергей Карачаров.
— Ты сейчас в Петербурге?
— Нет, я остался дома. Мы были на сборе в Турции, после возвращения в Россию я отвез Рому в Чебоксары, откуда он один улетел на соревнования в Питер. 15 февраля у меня еще один спортсмен стартует в Абу-Даби на Кубке мира по паратриатлону. А сам я уезжаю в Саранск, там будет акватлон — плавание в бассейне и бег в манеже.
— Вы с Ромой как-то подводились к этому Первенству России, делали беговые работы?
— Мы подводимся к летнему сезону в триатлоне, впереди Кубки Азии, международные старты. Наша главная задача сейчас — повысить для Ромы международный рейтинг в триатлоне. Поэтому, конечно, к старту особо не подводились. Сделали просто одну скоростную тренировку.
— То есть он сейчас даже не на пике формы?
— Да, мы этот старт делали именно как контрольный, потому что Роман входит в сборную команду по легкой атлетике и было принято решение, что он пробежит именно в Санкт-Петербурге, чтобы остаться в списках легкоатлетической сборной. А дальше у нас идет соревновательный сезон в триатлоне.
— Рома бежал в шиповках?
— Да, но он в них только стартует. Триатлеты не делают работ в шиповках, только в кроссовках. То есть Рома надевает шиповки только на соревнования, это уже не первый год так, в прошлом сезоне то же было.
— Он показал результат 8.02 и победил. Можно сказать, что это отражает уровень российской легкой атлетики, когда триатлет, даже не тренирующийся в шиповках, обгоняет чистых бегунов?
— Он в прошлом году бежал 8.15, сейчас — на тринадцать секунд быстрее. Я смотрел трансляцию, и было неприятно, что легкоатлеты провели всю дистанцию за спиной у Романа, даже на финише не смогли выйти вперед и поддержать. Парни вполне могли разменять восемь минут, если бы работали вместе. Видимо — бежали как могли.
— Случай Ромы — это исключение или современные триатлеты в принципе так хорошо готовы в беге?
— Если посмотреть на всех лидеров мирового триатлона, что юниоров, что олимпийского чемпиона Алекса Йи, — они все пришли из легкой атлетики. Сейчас в триатлоне все именно решается в беге. Поэтому мы плавно работаем над этим, чтобы велосипед и плавание не мешали Роману поддерживать высокую скорость бега, чтобы он мог быстро бежать уже на фоне усталости.
— Говоря о летнем сезоне в триатлоне, какие задачи?
— Мы планируем начать с Кубков Азии, возможно, где-то выступить на Кубках Африки и уже затем смотреть на Кубки Европы. Дело в том, что, для того чтобы попасть в стартовые листы на престижные старты, нужен высокий рейтинг и его необходимо сначала набрать, это сейчас основная задача. Спортсмена нужно подводить плавно от более легких стартов к более тяжелым. Нельзя сразу стартовать на Кубках мира — спортсмен может надорваться, произойдет срыв адаптации. При этом главный старт у Ромы все-таки чемпионат России по триатлону. И параллельно набор международного опыта.
Сергей Лисин