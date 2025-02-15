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«Было неприятно, что бегуны даже не вышли вперед». Первенство России по легкой атлетике выиграл… триатлет

Роман Минеев стал первым на дистанции 3000 метров на Первенстве России среди молодежи до 23 лет.

Источник: Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики

Соревнования легкоатлетов, которые проходят в Санкт-Петербурге, неожиданно выиграл триатлет Роман Минеев, показавший на дистанции 3000 метров результат 8.02,07. Конечно, этот спортсмен тоже выполняет беговую работу, но, помимо этого, еще плавает и крутит велосипед, в отличие от своих соперников, которые специализируются исключительно в беге. О том, как стало возможно подобное — когда триатлет не просто бежит быстро, но обходит легкоатлетов на их территории, — «СЭ» рассказал тренер Романа Сергей Карачаров.

— Ты сейчас в Петербурге?

— Нет, я остался дома. Мы были на сборе в Турции, после возвращения в Россию я отвез Рому в Чебоксары, откуда он один улетел на соревнования в Питер. 15 февраля у меня еще один спортсмен стартует в Абу-Даби на Кубке мира по паратриатлону. А сам я уезжаю в Саранск, там будет акватлон — плавание в бассейне и бег в манеже.

— Вы с Ромой как-то подводились к этому Первенству России, делали беговые работы?

— Мы подводимся к летнему сезону в триатлоне, впереди Кубки Азии, международные старты. Наша главная задача сейчас — повысить для Ромы международный рейтинг в триатлоне. Поэтому, конечно, к старту особо не подводились. Сделали просто одну скоростную тренировку.

— То есть он сейчас даже не на пике формы?

— Да, мы этот старт делали именно как контрольный, потому что Роман входит в сборную команду по легкой атлетике и было принято решение, что он пробежит именно в Санкт-Петербурге, чтобы остаться в списках легкоатлетической сборной. А дальше у нас идет соревновательный сезон в триатлоне.

— Рома бежал в шиповках?

— Да, но он в них только стартует. Триатлеты не делают работ в шиповках, только в кроссовках. То есть Рома надевает шиповки только на соревнования, это уже не первый год так, в прошлом сезоне то же было.

— Он показал результат 8.02 и победил. Можно сказать, что это отражает уровень российской легкой атлетики, когда триатлет, даже не тренирующийся в шиповках, обгоняет чистых бегунов?

— Он в прошлом году бежал 8.15, сейчас — на тринадцать секунд быстрее. Я смотрел трансляцию, и было неприятно, что легкоатлеты провели всю дистанцию за спиной у Романа, даже на финише не смогли выйти вперед и поддержать. Парни вполне могли разменять восемь минут, если бы работали вместе. Видимо — бежали как могли.

— Случай Ромы — это исключение или современные триатлеты в принципе так хорошо готовы в беге?

— Если посмотреть на всех лидеров мирового триатлона, что юниоров, что олимпийского чемпиона Алекса Йи, — они все пришли из легкой атлетики. Сейчас в триатлоне все именно решается в беге. Поэтому мы плавно работаем над этим, чтобы велосипед и плавание не мешали Роману поддерживать высокую скорость бега, чтобы он мог быстро бежать уже на фоне усталости.

— Говоря о летнем сезоне в триатлоне, какие задачи?

— Мы планируем начать с Кубков Азии, возможно, где-то выступить на Кубках Африки и уже затем смотреть на Кубки Европы. Дело в том, что, для того чтобы попасть в стартовые листы на престижные старты, нужен высокий рейтинг и его необходимо сначала набрать, это сейчас основная задача. Спортсмена нужно подводить плавно от более легких стартов к более тяжелым. Нельзя сразу стартовать на Кубках мира — спортсмен может надорваться, произойдет срыв адаптации. При этом главный старт у Ромы все-таки чемпионат России по триатлону. И параллельно набор международного опыта.

Сергей Лисин