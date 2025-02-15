«Было неприятно, что бегуны даже не вышли вперед». Первенство России по легкой атлетике выиграл… триатлет

— Мы планируем начать с Кубков Азии, возможно, где-то выступить на Кубках Африки и уже затем смотреть на Кубки Европы. Дело в том, что, для того чтобы попасть в стартовые листы на престижные старты, нужен высокий рейтинг и его необходимо сначала набрать, это сейчас основная задача. Спортсмена нужно подводить плавно от более легких стартов к более тяжелым. Нельзя сразу стартовать на Кубках мира — спортсмен может надорваться, произойдет срыв адаптации. При этом главный старт у Ромы все-таки чемпионат России по триатлону. И параллельно набор международного опыта.