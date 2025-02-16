Угандиец установил мировой рекорд в полумарафоне

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Угандийский легкоатлет Джейкоб Киплимо установил рекорд мира в беге на полумарафонскую дистанцию.
В забеге, который прошел в Барселоне, Киплимо преодолел дистанцию 21,1 км за 56 минут 42 секунды. Результат спортсмена должен пройти процедуру ратификации.
Киплимо превзошел свой же рекорд (57 минут 31 секунда), который был установлен в ноябре 2021 года на полумарафоне в Лиссабоне. При этом до сих пор не утверждено достижение представителя Эфиопии Йомифа Кеджелчи, пробежавшего в октябре 2024 года полумарафон в Валенсии за 57 минут 30 секунд.
Угандийцу 24 года. Он является бронзовым призером Олимпийских игр в Токио и чемпионата мира 2022 года в беге на 10 тысяч метров.