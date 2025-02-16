Угандиец установил мировой рекорд в полумарафоне

Киплимо превзошел свой же рекорд (57 минут 31 секунда), который был установлен в ноябре 2021 года на полумарафоне в Лиссабоне. При этом до сих пор не утверждено достижение представителя Эфиопии Йомифа Кеджелчи, пробежавшего в октябре 2024 года полумарафон в Валенсии за 57 минут 30 секунд.