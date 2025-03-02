Мария Кочанова победила в прыжках в высоту на чемпионате России

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Мария Кочанова стала победительницей соревнований по прыжкам в высоту на чемпионате России по легкой атлетике в помещении, который проходит в Москве.
Кочанова в «перепрыжке» взяла высоту 1,95 метра и оказалась сильнее Кристины Королевой. Третий результат показала белоруска Карина Демидик (1,93), бронзу чемпионата России взяла Наталья Спиридонова.
В забеге на 200 метров у женщин победу одержала Алина Бозюкова (23,52 секунды), второй стала Вероника Змейкина (24,01), третьей — Ксения Сомова (24,12). У мужчин на аналогичной дистанции первое место занял Александр Миронов (20,88), второе — Данил Росляков (21,51), третье — Илья Гончаренко (21,53).
Чемпионат России завершится 2 марта.