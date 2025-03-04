0,0003 секунды определили судьбу золота! Удивительные итоги ЧР-2025 по легкой атлетике

«Я сегодня ни на что не надеялась. Очень рада, что смогла выступить ЧР. Это был опыт, и не всегда он бывает хорошим. Наверное, для меня из всех чемпионатов страны, которые я выигрывала, этот — самый главный и значимый. Неважно, что я пробежала не очень быстро».