Кнороз победила в прыжках с шестом в финале серии «Снежная королева»

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Победительница чемпионата России по легкой атлетике в помещении в прыжках с шестом Полина Кнороз первенствовала в финале серии «Снежная королева» в Москве.
Кнороз, выигравшая в воскресенье чемпионат России с результатом 4,78 метра, в четверг победила с результатом 4,80 метра. Второй стала Татьяна Калинина (4,60), третьей — Аксана Гатауллина (4,55).
В прыжках в высоту у мужчин победил Данил Лысенко (2,23), вторым стал Илья Иванюк (2,23), третьим — Никита Курбанов (2,18).
В беге на 3000 м у женщин тройку призеров составили Светлана Аплачкина (8.48,02), Анастасия Красильникова (8.49,15) и Любовь Дубровская (8.50,84).
Результаты в других дисциплинах:
Прыжки в длину, мужчины: 1. Данил Чечела (7,75); 2. Денис Галух (Белоруссия, 7,70); 3. Артемий Коленченко (7,60).
1500 метров, мужчины: 1. Сергей Дубровский (3.46,48); 2. Константин Холмогоров (3.46,94); 3. Егор Лимонов (3.46,95).
Тройной прыжок, женщины: 1. Екатерина Конева (14,09); 2. Виктория Горлова (13,73); 3. Дарья Нидбайкина (13,71).
800 метров, женщины: 1. Ольга Родиошкина (2.04,01); 2. Нигина Тухтаева (2.04,48); 3. Мария Прохорец (2.04,73).
Толкание ядра, мужчины: 1. Олег Томашевич (Белоруссия, 20,93); 2. Максим Афонин (20,02); 3. Семен Бородаев (19,57).
400 метров, мужчины: 1. Александр Масютенко (45,72, рекорд России); 2. Данил Вешняков (46,73); 3. Федор Иванов (46,77).
60 метров, мужчины: 1. Данил Павлов (6,63); 2. Илья Сазонов (6,68); 3. Максим Граборенко (Белоруссия, 6,71).
60 метров, женщины. 1. Юлия Караваева (7,18); 2. Кристина Макаренко (7,30); 3. Янина Луценко (Белоруссия, 7,33).