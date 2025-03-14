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Одного из лучших полумарафонцев мира отстранили за допинг-нарушение

Кениец Кибивотт Кэнди временно отстранен AIU за «уклонение, отказ или неявку на процедуру сдачи пробы».

Источник: Getty Images

Кенийский бегун Кибивотт Кэнди временно отстранен за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

Причиной названо «уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи пробы».

28-летний Кэнди является бывшим рекордсменом мира в полумарафоне. В декабре 2020 года в Валенсии кениец показал результат 57 минут 32 секунды. Его рекорд в ноябре 2021-м в Лиссабоне побил угандиец Джейкоб Киплимо (57.31), в феврале 2025-го Киплимо улучшил результат (56.42).

Также Кэнди является чемпионом мира по легкоатлетическому кроссу 2023 года в командном турнире.