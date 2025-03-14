Одного из лучших полумарафонцев мира отстранили за допинг-нарушение

28-летний Кэнди является бывшим рекордсменом мира в полумарафоне. В декабре 2020 года в Валенсии кениец показал результат 57 минут 32 секунды. Его рекорд в ноябре 2021-м в Лиссабоне побил угандиец Джейкоб Киплимо (57.31), в феврале 2025-го Киплимо улучшил результат (56.42).