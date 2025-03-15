Анатолий Киселев: По всем документам я объективно не гожусь в чемпионы

— 15. Очень поздно пришел. А уже через два года выиграл первое свое первенство России по своему году рождения. А через три года получил мастера спорта. Всё это время меня закидывали работой на тренировках — я ее как-то переваривал. У меня не было правильной подготовки, которая должна быть в 10−12 лет, когда учат, как правильно ходить, бегать, бегать через барьеры. Меня закинули в котел, где уже два-три барьериста мне говорили: «Жаль тебя». И побежали вместе восемь раз по 200 м с четырьмя минутами отдыха между забегами. Я такой: «Спасибо, очень нравится. А завтра что?». А завтра девять по 300. И моя реакция: «Шикарно, спасибо большое!» И ты так каждый день с ними работаешь. А ведь изначально у меня еще и выносливости не было, поскольку я был вратарем, то есть много не бегал. Была взрывная скорость, но выносливости и желания работать не было. Однако каждый день меня просто закидывали работой. Я думал: «Лучше убейте!» Но, когда восстанавливался, даже что-то получалось. И дальше засосало в эту тему. А если я чем-то увлечен, то всё свободное время этому отдаю. И вот начал смотреть видео, кто как бежит, какая техника, стал предлагать тренеру что-то из этого взять. Тренер мне объяснял, что это мне не надо, поскольку у меня другие данные. В итоге я вне тренировок без него забирался в зал, пытался тренировать то, что посмотрел у других. Он меня на этом ловил и давал люлей. В итоге мы постоянно спорили, как надо тренироваться. И в этих спорах рождалась правда. В итоге год убили на то, чтобы поставить мне хоть какую-то технику. Мне тренер иногда говорит: «Ты бегаешь очень красиво, но и очень страшно. Если получится, будет рекорд. Если не получится, ты убьешься». Потому что я коротенький и бегу вот прям в миллиметрах.