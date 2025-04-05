Болгарского прыгуна в длину Петара Дачева арестовали за контрабанду кокаина

По информации издания, 45-летний Дачев был задержан в ходе спецоперации по борьбе с мафией на перевозке 30 кг кокаина, общая стоимость которого составляла более 5 миллионов левов (2,8 млн долларов). Партия наркотиков предназначалась для продажи в Турции.