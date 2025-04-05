Болгарского прыгуна в длину Петара Дачева арестовали за контрабанду кокаина

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Чемпион Европы 2000 года по прыжкам в длину в помещении Петар Дачев арестован в Болгарии за контрабанду кокаина, сообщает Болгарское национальное телевидение.
По информации издания, 45-летний Дачев был задержан в ходе спецоперации по борьбе с мафией на перевозке 30 кг кокаина, общая стоимость которого составляла более 5 миллионов левов (2,8 млн долларов). Партия наркотиков предназначалась для продажи в Турции.
Софийский окружной суд оставил Дачева под стражей, сославшись на то, что существует риск совершения им новых преступлений.
Дачеву 45 лет. Он выиграл чемпионат Европы в помещении в 2000 году в Бельгии. Также становился чемпионом мира среди молодежи (1998), бронзовым призером чемпионатов Европы на открытом воздухе (1998) и в помещении (2002).