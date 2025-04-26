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Кенийка Нгетич побила мировой рекорд в беге на 10 км

На соревнованиях в Германии она показала результат 29 минут 27 секунд.

Источник: РБК

Кенийка Агнес Нгетич установила новый мировой рекорд в беге на дистанции 10 км на шоссе (для забегов, где участвовали только женщины).

24-летняя Нгетич на соревнованиях в немецком городе Херцогенаурах показала результат 29 минут 27 секунд. Она улучшила достижение Агнес Тироп (30.01), которое было установлено в сентябре 2021 года также в Херцогенаурахе.

Нгетич является чемпионкой мира 2023 года по кроссу.

Ранее кенийка также была мировой рекордсменкой на дистанции 5 км, но в декабре 2024 года соотечественница Беатрис Чебет улучшила ее достижение.