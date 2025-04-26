Кенийка Нгетич побила мировой рекорд в беге на 10 км

Кенийка Агнес Нгетич установила новый мировой рекорд в беге на дистанции 10 км на шоссе (для забегов, где участвовали только женщины).
24-летняя Нгетич на соревнованиях в немецком городе Херцогенаурах показала результат 29 минут 27 секунд. Она улучшила достижение Агнес Тироп (30.01), которое было установлено в сентябре 2021 года также в Херцогенаурахе.
Нгетич является чемпионкой мира 2023 года по кроссу.
Ранее кенийка также была мировой рекордсменкой на дистанции 5 км, но в декабре 2024 года соотечественница Беатрис Чебет улучшила ее достижение.