ФНС выставила покинувшей Россию Исинбаевой счет на 1,1 млн рублей

По данным источника, крупная сумма задолженности появилась на днях. С прошлого года прославленная спортсменка перестала следить за своими налогами. В 2024 году ФНС оштрафовала Исинбаеву — тогда ее задолженность составила почти полмиллиона рублей.
Сейчас налоговая выставила новый счет и олимпийской чемпионке нужно погасить 1 130 123 рублей.
Сейчас Исинбаева с семьей живет на острове Тенерифе. Она получила вид на жительство в 2022 году. В январе этого года она прилетала в Россию на похороны своего тренера Евгения Трофимова.