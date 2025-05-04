В легкой атлетике шикарные результаты уже в начале мая! Что же на чемпионате мира будет?

Стоит отметить победу олимпийского чемпиона Токио и серебряного призёра Парижа в тройном прыжке португальца Педро Пичардо. В первой же попытке он улетел на 17,03 м, и никто этот результат не перекрыл. Но сам Пичардо, который последний раз выходил в сектор ещё 14 сентября 2024 года, в одной из попыток показал результат в районе 17,15−17,20 м. Безусловно, это была бы победа за явным преимуществом, однако судьи попытку не засчитали по непонятным причинам. Многочисленные повторы не дали ответа на вопрос — что же случилось? Португалец протестовал, но судьи остались непреклонны. Громкого скандала удалось избежать только по той причине, что занявший третье место китаец, имевший в запасе прыжок после незасчитанной попытки Пичардо, не смог превзойти результат лидера.