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Неделин выиграл Казанский марафон

Дмитрий Неделин выиграл Казанский марафон и стал чемпионом России.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Дмитрий Неделин стал победителем чемпионата России по марафону.

Соревнования прошли в рамках Казанского марафона. Неделин преодолел дистанцию 42,2 км за 2 часа 9 минут 38 секунд. Он установил личный рекорд и впервые в карьере опередил в шоссейном забеге Владимира Никитина (2:09.54). Никитин, ставший вторым, впервые бежал марафон, ранее он опережал Неделина на более коротких дистанциях. Третьим финишировал кениец Элкана Лангат (2:13.18). Бронзу чемпионата России завоевал прошлогодний победитель Казанского марафона Алексей Реунков (2:13.31), занявший четвертое место.

У женщин лучшей стала кенийка Джудит Чероно (2:29.23), следом расположились россиянки Марина Ковалева (2:30.26), Луиза Дмитриева (2:33.19) и Алена Татаринова (2:33.22).