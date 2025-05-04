Неделин выиграл Казанский марафон

Соревнования прошли в рамках Казанского марафона. Неделин преодолел дистанцию 42,2 км за 2 часа 9 минут 38 секунд. Он установил личный рекорд и впервые в карьере опередил в шоссейном забеге Владимира Никитина (2:09.54). Никитин, ставший вторым, впервые бежал марафон, ранее он опережал Неделина на более коротких дистанциях. Третьим финишировал кениец Элкана Лангат (2:13.18). Бронзу чемпионата России завоевал прошлогодний победитель Казанского марафона Алексей Реунков (2:13.31), занявший четвертое место.