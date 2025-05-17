«Я не знаю, как это произошло». Метатели копья устроили историческую битву в Катаре

Индиец Нирадж Чопра и немец Юлиан Вебер показали красивейшую дуэль, где победитель определился буквально в последней попытке. По ходу соревнований оба спортсмена показывали результаты за 89 м, близкие к их личным рекордам. При этом у каждого атлета было и по одной попытке за 90 м! Чопра метнул копьё на 90,23 м, обновив рекорд Индии, а Вебер — на 91,06 м. Этот бросок и принёс Юлиану победу.