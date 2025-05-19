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World Athletics разрешила иностранцам участвовать в соревнованиях в России

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) разрешила иностранным спортсменам принимать участие в соревнованиях национального уровня в России, если они включены в международный календарь, сообщается в Telegram-канале Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Источник: Спорт РИА Новости

В марте совет World Athletics принял решение о продлении отстранения россиян и белорусов от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

«World Athletics направила во все национальные федерации — члены World Athletics разъяснения относительно участия иностранных спортсменов и судей в соревнованиях национального уровня в России. Признавая факт заинтересованности зарубежных национальных федераций в контактах с Россией, World Athletics подтвердила, что, несмотря на санкции, наложенные на ВФЛА решением совета World Athletics в марте 2023 года и подтвержденные в марте текущего года, иностранные спортсмены, рефери и другие специалисты могут принимать участие в соревнованиях национального уровня в России, набирать рейтинговые очки, если соревнования были включены в международный календарь, получать платежи за судейство и выступления или призовые», — говорится в заявлении.

Исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский отметил, что организация планирует развивать международное сотрудничество.

«Мы признательны World Athletics за разъяснения, остаемся открытыми и планируем развивать международное сотрудничество со всеми иностранными атлетами. Считаем, что проводимые в России международные соревнования представят собой позитивный опыт для всех желающих принять в них участие», — сказал Ярышевский.

В ноябре 2015 года World Athletics временно лишила членства ВФЛА на фоне допинг-скандала. Организация неоднократно продлевала отстранение ВФЛА. В марте 2023 года совет World Athletics принял рекомендацию рабочей группы и согласился восстановить полноценный статус ВФЛА, но продлил «на обозримое будущее» отстранение спортсменов из России и Белоруссии от стартов под эгидой World Athletics из-за ситуации на Украине.