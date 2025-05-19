World Athletics разрешила иностранцам участвовать в соревнованиях в России

«World Athletics направила во все национальные федерации — члены World Athletics разъяснения относительно участия иностранных спортсменов и судей в соревнованиях национального уровня в России. Признавая факт заинтересованности зарубежных национальных федераций в контактах с Россией, World Athletics подтвердила, что, несмотря на санкции, наложенные на ВФЛА решением совета World Athletics в марте 2023 года и подтвержденные в марте текущего года, иностранные спортсмены, рефери и другие специалисты могут принимать участие в соревнованиях национального уровня в России, набирать рейтинговые очки, если соревнования были включены в международный календарь, получать платежи за судейство и выступления или призовые», — говорится в заявлении.