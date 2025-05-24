Стали известны имена победителей полумарафона «Забег.рф» в Москве

«Сегодня действительно большой, беспрецедентный праздник спорта, чему очень рады и организаторы, и участники. Сегодняшний “Забег.рф” проходит на очень высоком уровне, с соблюдением всех надлежащих мер безопасности, включая поливальные машины, чтобы все наши участники могли освежиться в такую жару. В Москве действительно огромное и дружное беговое сообщество, и сегодня мы смогли пригласить на старт около 40 тысяч человек, за что хочется поблагодарить мэрию Москвы и Москомспорт», — сказала руководитель оргкомитета полумарафона «Забег.рф» и One Run Ксения Шойгу.