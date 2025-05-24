Стали известны имена победителей полумарафона «Забег.рф» в Москве

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Бегуны Владимир Никитин и Луиза Дмитриева стали первыми в полумарафоне «Забег.рф» в Москве.
Девятый полумарафон «Забег.рф» прошел 24 мая. В нем приняли участие все регионы Российской Федерации, а также представители 25 стран. Одновременный старт был дан в 9:00 по московскому времени.
Никитин пробежал дистанцию 21,1 км за 1 час 37 секунд и обновил рекорд России в полумарафоне, который ранее был установлен в 2021 году на чемпионате России. Вторым стал Ринас Ахмадеев (1 час 2 минуты 59 секунд), третье место занял Алексей Реунков (1:05.53).
Дмитриева на аналогичной дистанции показала время 1 час 11 минут 14 секунд. Второе место заняла Дина Александрова (1:12,18), третьей стала Наталья Аристархова (1:13,35).
«Сегодня действительно большой, беспрецедентный праздник спорта, чему очень рады и организаторы, и участники. Сегодняшний “Забег.рф” проходит на очень высоком уровне, с соблюдением всех надлежащих мер безопасности, включая поливальные машины, чтобы все наши участники могли освежиться в такую жару. В Москве действительно огромное и дружное беговое сообщество, и сегодня мы смогли пригласить на старт около 40 тысяч человек, за что хочется поблагодарить мэрию Москвы и Москомспорт», — сказала руководитель оргкомитета полумарафона «Забег.рф» и One Run Ксения Шойгу.