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Олимпийская чемпионка Ласицкене приостановила карьеру

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене объявила о паузе в соревновательной деятельности. 32-летняя спортсменка не исключает, что может завершить карьеру.

Источник: Reuters

«Занимаюсь здоровьем по своему плану, но пока не могу сказать, когда выйду в сектор и вернусь ли вообще», — приводит РИА «Новости» слова Ласицкене.

Легкоатлетка отметила, что у нее накопилась большая психологическая усталость и в связи с отстранением российских спортсменов от международных турниров ей трудно находить мотивацию для выступления только на внутренних стартах.

Ласицкене является олимпийской чемпионкой 2020 года, трехкратной чемпионкой мира (2015, 2017, 2019) и победительницей чемпионата Европы-2018. Последним ее стартом был турнир «Новая высота» в Прохладном (Кабардино-Балкария), который прошел в августе 2024 года.