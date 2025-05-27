Олимпийская чемпионка Ласицкене приостановила карьеру

«Занимаюсь здоровьем по своему плану, но пока не могу сказать, когда выйду в сектор и вернусь ли вообще», — приводит РИА «Новости» слова Ласицкене.
Легкоатлетка отметила, что у нее накопилась большая психологическая усталость и в связи с отстранением российских спортсменов от международных турниров ей трудно находить мотивацию для выступления только на внутренних стартах.
Ласицкене является олимпийской чемпионкой 2020 года, трехкратной чемпионкой мира (2015, 2017, 2019) и победительницей чемпионата Европы-2018. Последним ее стартом был турнир «Новая высота» в Прохладном (Кабардино-Балкария), который прошел в августе 2024 года.