Стало известно, какой город назван беговой столицей России

24 мая в России и за ее пределами прошел международный полумарафон «Забег.РФ». По его итогам беговой столицей страны стал Санкт-Петербург. Серебро досталось Магадану, а бронза — Москве.
«Определение беговой столицы — очень волнующее событие для организаторов забега и для всех регионов страны. В этом году Санкт-Петербург и Магадан набрали равное количество баллов, но победу по дополнительному показателю — количеству участников — одержал Санкт-Петербург! Для нашей команды город стал практически родным. Здесь очень дружное беговое сообщество, которое всегда нас поддерживает. Я искренне поздравляю Санкт-Петербург, организаторов старта, волонтёров, пейсмейкеров, амбассадоров и, главное, самих участников, стараниями которых Кубок Беговой столицы России отправляется на берега Невы!», — отметила руководитель оргкомитета полумарафона Ксения Шойгу.
Победитель определялся исходя из показателей средней дистанции, которую пробежали все участники города, их по отношению к населению и средней скорости бега.
В Санкт-Петербург переходящий Кубок отправится во второй раз. Его вручат на Петербургском международном экономическом форуме. Ранее беговой столицей по итогам соревнований дважды становилась Казань — в 2017 и 2018 года, в 2019 ею стал Владивосток, в 2020 и 2022 — Нижний Новгород, в 2021 — Санкт-Петербург, в 2023 — Липецк, в 2024 — Магадан.
Напомним, что в 2025 году «ЗаБег.РФ» проходил во всех регионах России, а также еще в 25 странах: Китае, Бразилии, Египте, Сербии, Белоруссии, Бахрейне, ОАЭ, Тунисе, Непале, Киргизии, Армении, Пакистане, Катаре, Чили, Иордании, Малайзии, ОАЭ, Индии, Саудовской Аравии, Таджикистане, Венесуэле, Бангладеше, Узбекистане, а также Казахстане и Абхазии. За границей он прошел под названием One Run. Всего в забеге приняло участие более 220 000 бегунов.