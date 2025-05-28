Стало известно, какой город назван беговой столицей России

«Определение беговой столицы — очень волнующее событие для организаторов забега и для всех регионов страны. В этом году Санкт-Петербург и Магадан набрали равное количество баллов, но победу по дополнительному показателю — количеству участников — одержал Санкт-Петербург! Для нашей команды город стал практически родным. Здесь очень дружное беговое сообщество, которое всегда нас поддерживает. Я искренне поздравляю Санкт-Петербург, организаторов старта, волонтёров, пейсмейкеров, амбассадоров и, главное, самих участников, стараниями которых Кубок Беговой столицы России отправляется на берега Невы!», — отметила руководитель оргкомитета полумарафона Ксения Шойгу.