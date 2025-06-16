Дюплантис — о мировом рекорде: должен был выиграть для своей бабушки

«Моя бабушка хотела, чтобы я пообещал, что побью мировой рекорд. И я сделал это. На меня было оказано большое давление. Я должен был выиграть для бабушки. Очень рад, что смог сделать это для неё», — приводит слова Дюплантиса SVT.