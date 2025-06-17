Усэйн Болт встретился с президентом Сербии Вучичем в Белграде

«Я не могу вам передать, как я счастлив, что могу принять Усэйна Болта в Сербии, он рекордсмен мира в беге на 100 метров, и я не уверен, что кто-то когда-либо сможет пробежать быстрее. Этот человек самый быстрый из всех! И эти 19,19 секунды на 200 метрах тоже будет трудно побить. Он не думает об ограничениях, потому что их никогда не было.



Мы хотим, чтобы “Экспо” стало крупнейшим мероприятием в мире. На данный момент мы подтвердили участие 115 стран со всех континентов мира. Для нас крайне важно повысить узнаваемость “Экспо”, чтобы люди могли увидеть, насколько Сербия прогрессирует», — приводит слова Вукича Sputnik Portal.