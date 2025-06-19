«Когда уехали на соревнования, в наш район был сильный прилет». 14-летняя Инесса Мазурик — о серебре первенства России

Первенство России. Девушки
Прыжки с шестом
- Алека Зайцева (Санкт-Петербург) — 4,10.
- Инесса Мазурик (ДНР) — 4,00.
- Полина Онюшева (Москва) — 3,70.
Инесса Мазурик заняла второе место на первенстве России среди девушек до 18 лет, стартовавшем 18 июня в Смоленске, взяв в прыжках с шестом высоту 4,00. Это личный рекорд, если верить базе результатов World Athletics. При этом по возрасту Инесса, 15 лет которой исполнится только 7 августа, может выступать среди сверстниц, в категории до 16 лет. Однако, несмотря на непростые погодные условия, Инесса не затерялась и на фоне девушек, которые старше ее на два-три года.
О том, как сложились соревнования, какие задачи ставятся на летний сезон и в каких условиях проходит подготовка дома в Донецке, спортсменка и ее отец Максим Мазурик, серебряный призер чемпионата Европы 2010 года в составе сборной Украины (ныне — тренер Центра спортивной подготовки № 2 ДНР), рассказали «СЭ» после завершения турнира.
— Четыре метра, личный рекорд, была уверена, что возьмешь?
— Это личный на открытом воздухе. В манеже, зимой, уже брала четыре метра, но это не отражено в официальной статистике.
— Вчера был ветер, для вашего сектора левый боковой, затем начал накрапывать дождь. Это помешало?
— Небольшой дождь начался еще на разминке. И только мы закончили, хлынул ливень. Можно сказать, что пронесло. Ветер в Смоленске — явление частое, но мне он не сильно мешает, несмотря на то что дома я прыгаю только в манеже. Стадиона у нас нет.
— Сколько у тебя шестов?
— Около пяти. Я не очень за этим пока слежу, их мне выбирают родители.
— О родителях. Папа — человек в дисциплине известный. Мама Наталья Кущ-Мазурик — чемпионка Европы среди молодежи, участница двух Олимпиад. Это давит?
— Нет, наоборот, скорее мотивирует.
— Максим, какие-то секреты дочери передаете?
— Она еще меня не сильно пытает. Только когда что-то конкретное спросит, тогда и слушает.
— Инесса, высшее мировое достижение для 14-летних — 4,15, Вики Парнов, 2005 год. Для тебя это реальный результат в текущем сезоне, до августа, когда тебе исполнится пятнадцать?
— В принципе, когда я говорила с родителями о целях на летний сезон, то обозначила высоту 4,20.
— За счет чего можешь добавить сейчас, что лимитирует больше всего? Разбег, вход, у кого-то проблемы с протяжкой, что в твоем случае?
— Думаю, что перевод и толчок.
— Папа согласен?
— Согласен, она все правильно сказала, — подтвердил Максим Мазурик. — Чуть-чуть, конечно, есть проблемы с бегом, но это зависит от ее настроения. Если оно хорошее, то и проблем нет, и наоборот.
— Инесса, где будет возможность попробовать показать тот результат, который запланировала?
— Следующий старт — первенство России до 16 лет, затем еще будет матчевая встреча в Бресте, все это как раз до августа.
— Сейчас домой, в Донецк, в манеж?
— Да.
— Как там обстановка?
— Как раз, когда уехали сюда, в наш район, около манежа, был сильный прилет дрона. А так, в принципе, волнами — то тихо, то громко, то тихо, то громко.
— Хотя бы высыпаться получается?
— Все нормально, высыпаюсь.
Сергей Лисин