«Когда уехали на соревнования, в наш район был сильный прилет». 14-летняя Инесса Мазурик — о серебре первенства России

Инесса Мазурик заняла второе место на первенстве России среди девушек до 18 лет, стартовавшем 18 июня в Смоленске, взяв в прыжках с шестом высоту 4,00. Это личный рекорд, если верить базе результатов World Athletics. При этом по возрасту Инесса, 15 лет которой исполнится только 7 августа, может выступать среди сверстниц, в категории до 16 лет. Однако, несмотря на непростые погодные условия, Инесса не затерялась и на фоне девушек, которые старше ее на два-три года.