Кнороз не смогла завоевать медаль в прыжках с шестом на Кубке России

бег, 1500 м, мужчины: 1. Егор Лимонов (3 минуты 43,62 секунды), 2. Константин Холмогоров (3.43,90), 3. Владимир Никитин (3.44,44); бег, 1500 м, женщины: 1. Светлана Аплачкина (4.15,67), 2. Мария Прохорец (4.16,28), 3. Анастасия Красильникова (4.16,30); бег, 400 м, мужчины: 1. Данил Вешняков (46,86), 2. Александр Масютенко (47,21), 3. Максим Федяев (47,24); бег, 400 м, женщины: 1. Анна Садовничева (52,62), 2. Полина Ткалич (52,82), 3. Валерия Савенкова (53,18); бег, 200 м, мужчины: 1. Илья Сазонов (20,53), 2. Данил Росляков (20,64), 3. Александр Николаев (20,654); бег, 200 м, женщины: 1. Юлия Караваева (22,77), 2. Вера Филатова и Виктория Максимова (23,02); спортивная ходьба, 10 км, мужчины: 1. Сергей Кожевников (38.10,39), 2. Данила Мартынов (38.19,03), 3. Максим Бойко (38.33,38); прыжок с шестом, мужчины: 1. Матвей Волков (5,72 метра), 2. Михаил Шмыков (5,50), 3. Георгий Горохов (5,30); прыжок в длину, мужчины: 1. Родион Севастьянов (7,62), 2. Артемий Коленченко (7,55), 3. Юрий Ожгибесов (7,50); прыжок в длину, женщины: 1. Рамиля Валитова (6,38), 2. Таисия Дмитриева (6,38), 3. Елена Соколова (6,33); метание диска, женщины: 1. Виолетта Игнатьева (60,72), 2. Наталья Карпова (59,04), 3. Елена Панова (58,18); метание молота, женщины: 1. Софья Палкина (72,43), 2. Анастасия Григорьева (67,68), Елизавета Царева (65,67).