Лысенко выиграл соревнования в прыжках в высоту на Кубке России

спортивная ходьба, 10000 метров, женщины: 1. Рейхан Каграманова (44 минуты 1,65 секунды), 2. Эльвира Новосельцева (44.25,85), 3. Анастасия Трухова (44.57,07); тройной прыжок, мужчины: 1. Дмитрий Чижиков (16,66), 2. Илья Телькунов (16,53), 3. Виталий Павлов (16,17); метание копья, мужчины: 1. Борис Бездольный (81,82), 2. Дмитрий Тарабин (77,77), 3. Николай Орлов (76,13); бег, 3000 м с препятствиями, мужчины: 1. Эдуард Батыршин (8.31,17), 2. Максим Якушев (8.31,70), 3. Петр Швецов (8.49,84); бег, 3000 м с препятствиями, женщины: 1. Анастасия Красильникова (9.41,21), 2. Анна Тропина (9.51,41), 3. Карина Костромина (10.14,74); толкание ядра, женщины: 1. Алена Гордеева (17,53), 2. Снежана Трофимец (17,08), 3. Ольга Батырева (16,73); метание диска, мужчины: 1. Алексей Худяков (64,09), 2. Александр Горбачев (55,30), 3. Алексей Сысоев (55,17); бег, 800 м, мужчины: 1. Дмитрий Пасечник (1.46,98), 2. Николай Вербицкий (1.47,67), 3. Алексей Ломакин (1.47,77); бег, 800 м, женщины: 1. Мария Прохорец (2.00,96), 2. Анастасия Мадышева (2.01,65), 3. Анастасия Платонова (2.02,62); бег, 100 м с барьерами, женщины: 1. Виктория Погребняк (13,24), 2. Ксения Примак (13,27), 3. Валерия Громова (13,29); бег, 110 м с барьерами, мужчины: 1. Семен Минаков (13,87), 2. Даниил Шубин (13,98), 3. Константин Шабанов (13,99).