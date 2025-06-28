Уехавшей из России Исинбаевой заблокировали банковские счета, пишут СМИ

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Проживающей в Испании двукратной олимпийской чемпионке в прыжках с шестом Елене Исинбаевой заблокировали банковские счета в России за долги перед Федеральной налоговой службой, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным источника, 27 июня налоговики заблокировали три банковских счета олимпийской чемпионки, привязанные к ИП Исинбаевой, за долг в размере 818 тысяч рублей после уплаты около 1 млн.
Исинбаева дважды становилась олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом (в 2004 году в Афинах и в 2008 году в Пекине). На Олимпиаде-2012 в Лондоне она завоевала бронзовую медаль.