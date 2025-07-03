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Стало известно о погашении Исинбаевой задолженности перед ФНС

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева погасила задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом стало известно «Постньюс».

Источник: РИА "Новости"

Спортсменка заплатила 1,5 миллиона рублей. После этого счета Исинбаевой, заблокированные за неуплату налогов, были разморожены. Все исполнительные производства в отношении экс-спортсменки закрыты.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что у него изменилось отношение к Исинбаевой, когда она уехала из России. «Теперь пусть расплачивается. Она взрослый человек — пускай сама отвечает за свое финансовое состояние», — отметил он.

28 июня Telegram-канал Shot писал о блокировке счетов Исинбаевой из-за задолженности перед ФНС. С 2023 года бывшая спортсменка живет в Испании.