Стало известно о погашении Исинбаевой задолженности перед ФНС

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что у него изменилось отношение к Исинбаевой, когда она уехала из России. «Теперь пусть расплачивается. Она взрослый человек — пускай сама отвечает за свое финансовое состояние», — отметил он.