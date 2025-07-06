Кенийские бегуньи установили невероятные мировые рекорды. Они затмили даже Дюплантиса

Пейсеры отлично выполнили свою работу, разогнав фаворитов на нужный темп, и после 2000 м сошли. К этому моменту в числе лидеров остались только три спортсменки — Чебет, Цегай и кенийка Агнес Нгетич. Они поддерживали высокий темп до последнего круга, а за 200 м до финиша Чебет сделала мощнейшее ускорение и показала результат 13.58,06 — это на 2,15 секунды быстрее, чем прежний рекорд Цегай.