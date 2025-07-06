Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Мурманской области погибли два участника марафона «Хибины»

Чибис: два человека погибли на дистанции марафона «Хибины» в Мурманской области.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Два участника марафона «Хибины» погибли по ходу дистанции, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

Соревнования проходили 5—6 июля.

«В ходе проведения трейла “Хибины” произошла трагедия — по предварительным данным в результате сложных погодных условий погибли два человека. От имени всех жителей региона выражаю глубокие соболезнования их родным и близким. Мероприятие организовано частной компанией. На месте работают спасатели. Причины произошедшего будут тщательно расследованы», — написал Чибис.

На данный момент спасательная операция завершена. Всем, кто находился на маршруте, оказана необходимая помощь.