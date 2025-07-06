В Мурманской области погибли два участника марафона «Хибины»

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Два участника марафона «Хибины» погибли по ходу дистанции, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале.
Соревнования проходили
«В ходе проведения трейла “Хибины” произошла трагедия — по предварительным данным в результате сложных погодных условий погибли два человека. От имени всех жителей региона выражаю глубокие соболезнования их родным и близким. Мероприятие организовано частной компанией. На месте работают спасатели. Причины произошедшего будут тщательно расследованы», — написал Чибис.
На данный момент спасательная операция завершена. Всем, кто находился на маршруте, оказана необходимая помощь.