В Мурманской области погибли два участника марафона «Хибины»

«В ходе проведения трейла “Хибины” произошла трагедия — по предварительным данным в результате сложных погодных условий погибли два человека. От имени всех жителей региона выражаю глубокие соболезнования их родным и близким. Мероприятие организовано частной компанией. На месте работают спасатели. Причины произошедшего будут тщательно расследованы», — написал Чибис.