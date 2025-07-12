«Я всё ещё в игре». Самый быстрый атлет Олимпиады-2024 ярко вернулся после травмы

Ноа Лайлз однозначно стал главным героем вечера в Монако. Американец не выступал с апреля из-за травмы лодыжки. Но и до повреждения олимпийский чемпион очень долго не бегал свои коронные дистанции — 100 и 200 м. На турнирах в США в феврале и апреле Лайлз поучаствовал в забегах на 60 и 400 м, а также в эстафете 4×100 м.