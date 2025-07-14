В Испании корова напала на бегунью на тренировке

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Испанская легкоатлетка Сара Алонсо стала жертвой нападения коровы во время тренировки и получила серьезные травмы, сообщает Marca.
Инцидент произошел в воскресенье. У спортсменки перелом ребер и множество ушибов, она была госпитализирована. Испанка готовилась к трейлу на Монблане, который состоится в конце августа.
«Сегодня, как только я начала тренировку, на меня напала корова. Звучит как шутка, но в больнице за последние годы было два таких случая. Я пережила один из самых ужасных эпизодов в своей жизни, в какой-то момент мне показалось, что она будет продолжать терзать меня, пока не убьет», — написала Алонсо в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Испанка добавила, что о соревновании на Монблане, которое было ее главной целью сезона, придется забыть.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.