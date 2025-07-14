В Испании корова напала на бегунью на тренировке

«Сегодня, как только я начала тренировку, на меня напала корова. Звучит как шутка, но в больнице за последние годы было два таких случая. Я пережила один из самых ужасных эпизодов в своей жизни, в какой-то момент мне показалось, что она будет продолжать терзать меня, пока не убьет», — написала Алонсо в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).